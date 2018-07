Rota descobre laboratório de refino de cocaína em SP

Policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) encontraram cerca de 50 quilos de cocaína, no início da noite de quinta-feira, 19, durante uma operação na Cohab Teotônio Vilela, região do Sapopemba, na zona leste da capital paulista. A droga foi encontrada em um apartamento, onde foi montado um laboratório de refino. Os policiais chegaram ao local após prender três homens, uma mulher e um menor, em uma padaria no Jardim Maria Lídia. No imóvel, também havia balança, éter e bicarbonato, usados na preparação da cocaína, além de um colete à prova de balas e munições de vários calibres. Todos foram encaminhados ao 69º Distrito Policial da Cohab Teotônio Vilela, onde os maiores foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.