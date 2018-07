RS teve madrugada mais fria do ano nesta terça-feira A madrugada desta terça-feira foi a mais fria do ano no Rio Grande do Sul. A temperatura ficou próxima de zero grau em diversas cidades do norte do estado, onde também houve ocorrência de geadas. As mínimas registradas pela MetSul Meteorologia foram de 1,9 grau negativo em Santa Rosa, no noroeste, e 0,4 grau negativo em Farroupilha, no nordeste. A estação de Meteorologia de Bom Jesus, também no nordeste, marcou zero grau.