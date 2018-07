Safra maior de trigo garante abastecimento

O aumento da produção mundial de trigo em 2009/2010, confirmada na semana passada pelo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), indica abastecimento tranquilo e preços menores no ano-safra que começou em julho.

A produção mundial foi estimada pelo governo norte-americano em 656 milhões de toneladas. Somada ao estoque de passagem de 167 milhões de toneladas, resulta na disponibilidade de 823 milhões de toneladas, suficiente para atender com folga ao consumo estimado em 642 milhões de toneladas. Para o Brasil, que importa metade das necessidades internas de trigo, o cenário também é positivo para os consumidores da matéria-prima: a safra nacional deve superar novamente os 5 milhões de toneladas, se não houver imprevistos climáticos, com oferta a partir de setembro.

MERCADO INTERNO

Até lá, também não deve haver problemas de abastecimento. O mercado interno ainda tem trigo da safra passada, suficiente para suprir as indústrias do Sul e do Sudeste. No caso do Nordeste, há registro de compras feitas no Canadá e nos Estados Unidos. A indústria moageira do Brasil reconhece que o abastecimento está assegurado no segundo semestre de 2009, mesmo com a perspectiva de menor oferta da Argentina - que, na contramão dos demais países, reduziu a área e deve colher a menor safra de trigo dos últimos anos.