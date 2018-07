São Paulo tem três pontos de alagamentos transitáveis A chuva diminuiu de intensidade, mas o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) mantém o estado de atenção na capital paulista. Já são três os pontos de alagamento de pista, porém todos transitáveis. Na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos-Castello Branco, pista local, altura da rua Verbo Divino, em Santo Amaro. Ainda na Marginal do Pinheiros há pontos de alagamento na altura do número 14.261, sentido Castello-Interlagos, e junto à Ponte Rossi Zuccolo, pista local, sentido Interlagos-Castello. A chuva e o excesso de veículos provocam lentidão na Rodovia Castello Branco, sentido capital, entre os quilômetros 13 e 16, em Osasco. Não há registro de acidentes graves, de acordo com a Viaoeste, concessionária que administra a rodovia.