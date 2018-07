Saresp é aplicado em 2,3 milhões de estudantes Aproximadamente 2,3 milhões de estudantes iniciaram na terça-feira (27) em todo Estado de São Paulo as provas do Saresp. Desses, 1,6 milhão é da rede estadual de ensino. Os fizeram as provas de língua portuguesa. Nesta quarta-feira é a vez das provas de ciência e ciências da natureza. Algumas turmas também farão matemática e redação, de acordo com o ano ou série em que estão matriculados.