Saúde encaminha registros de estrangeiros emitidos em PE

No entendimento do ministério, o documento do Cremepe condicionaria a sua validade a 15 dias, prazo dado pelo conselho para o recebimento de informações sobre os tutores dos profissionais e os locais onde eles irão trabalhar. No entanto, como não há obrigatoriedade do fornecimento destas informações pela Medida Provisória 621/2013, que criou o Mais Médicos, a assessoria do ministério em Pernambuco informou que se houver tentativa do conselho de suspender a validade dos registros em 15 dias, a questão será decidida na Justiça. Segundo a MP, os registros têm validade enquanto durar o programa, informou a assessoria.

Foi solicitado um total de 43 registros provisórios no Estado. Os outros 32 deverão ser emitidos ao longo desta semana.

De acordo com o Ministério da Saúde, os 11 médicos terão o documento em mãos até o final da manhã de quarta-feira, 25. Eles vão atuar em nove municípios: Condado, na zona da mata; Lagoa do Ouro, Brejo da Madre de Deus, Machados, Passira e Bom Conselho, no agreste; e Quixaba, Ibimirim e Afogados da Ingazeira, no sertão.#ET