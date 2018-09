SC deve ter chuvas até quarta-feira, diz Defesa Civil As chuvas devem continuar a atingir o Estado de Santa Catarina até a quarta-feira, diminuindo a intensidade a cada dia, com o retorno do sol, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Durante este período, são esperados volumes em torno de 5 e 10mm a cada seis horas, totalizando 40 a 60mm em 60 horas. Em algumas áreas, os valores podem ser um pouco superiores aos previstos. Apesar de diminuir o volume de chuvas, a situação ainda é crítica, pois o nível dos rios continua subindo. No setor leste do planalto norte, litoral norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, o tempo segue instável com muita nebulosidade e condições de chuva, porém, com volume bem menor do que o que vem ocorrendo. A maior instabilidade ainda irá se concentrar no litoral norte e na parte baixa do Vale do Itajaí, onde os volumes de chuva, embora estejam diminuindo gradativamente, ainda podem ficar em torno de 40 a 60mm hoje. A partir de quarta-feira o sol irá aparecer nestas regiões, ainda alternando com chuva isolada. Nas demais regiões do Estado o tempo permanece firme com presença de sol e temperatura em elevação. Os ventos continuam intensos de leste e o mar agitado, com ressaca na costa catarinense. As ondas em alto mar podem atingir picos entre 4 e 5 metros. O mar agitado e mais elevado dificulta o escoamento da chuva pelos rios ao mar em áreas como Itajaí, São Francisco do Sul, o que agrava a situação de alagamentos e enchentes.