Segurança de Alckmin é reforçada em Aparecida Durante toda a permanência do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), no Santuário Nacional de Aparecida, nas celebrações da Festa da Padroeira, a presença de seguranças pessoais foi constante. Na missa solene, com a participação de outros políticos, policiais militares ajudaram a segurança patrimonial da igreja a fechar os acessos ao altar principal. Alguns militares acompanharam a celebração munidos de máquinas fotográficas com foco no registro dos fiéis que circundavam o altar.