Seita é investigada por explorar seguidores A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 23, a Operação Canaã, para fiscalizar fazendas e estabelecimentos comerciais da seita Jesus A Verdade Que Marca. Os líderes do grupo são investigados por supostamente usarem seus seguidores para trabalho ilegal em fazendas e comércios em quatro cidade de Minas: Minduri, Andrelândia, Madre de Deus e São Vicente de Minas. Integrantes da igreja vendem bens materiais e doam o dinheiro para os líderes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.