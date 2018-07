Sensus aponta empate técnico entre Dilma e Marina no primeiro turno

O levantamento, realizado pela primeira vez tendo Marina como candidata, também indica vitória da presidenciável em um segundo turno contra Dilma.

De acordo com a sondagem, no primeiro turno a presidente Dilma registra 29,8 por cento da preferência do eleitorado, enquanto Marina é detentora de 29,5 por cento das intenções de voto. O candidato do PSDB ao Planalto, Aécio Neves, ocupa a terceira colocação, com 15,2 por cento.

Os demais candidatos registram menos de 1 por cento das intenções, com exceção de Pastor Everaldo (PSC), que recebeu 1,1 por cento. A soma de entrevistados que não pretendem votar em nenhum dos candidatos, devem votar nulo, branco ou não responderam ao questionário chega a 23,5 por cento, segundo a sondagem.

Em um eventual segundo turno, a candidata do PSB venceria com 47,6 por cento contra 32,8 por cento da petista. Os indecisos, brancos, nulos e que não responderam somam 19,7 por cento.

Outro cenário de segundo turno abordado pela pesquisa aponta Dilma numericamente à frente de Aécio. A petista registrou 39,3 por cento, enquanto o tucano obteve 35,4 por cento. A soma de indecisos, brancos, nulos e que não responderam chega a 27,7 por cento.

Levantamentos divulgados no decorrer da semana dos institutos Datafolha e Ibope já apontavam empate técnico entre Marina e Dilma no primeiro turno e vitória da candidata do PSB em um segundo turno.

A pesquisa divulgada neste sábado pelo Sensus realizou 2 mil entrevistas em 136 municípios do país entre os dias 1o e 4 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)