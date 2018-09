Sete fogem de unidade da Fundação Casa em Campinas Sete adolescentes fugiram na tarde de hoje de uma unidade da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa), a antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), em Campinas (a 95 quilômetros de São Paulo). Segundo a Fundação Casa, seis fugitivos foram recapturados. A fuga ocorreu por volta de 14h45. Os adolescentes estavam no pátio de lazer da unidade de recuperação de menores infratores instalada no bairro São Vicente, quando ao menos 15 adolescentes agrediram funcionários. Dois monitores de atividades ficaram feridos e foram levados para um pronto-socorro da cidade. Dois fugitivos roubaram um carro perto da unidade, mas foram capturados após perderem o controle do veículo e tentarem fugir a pé. A Polícia Militar informou que, no fim da tarde, a situação na unidade já estava sob controle. Um menor infrator ainda não havia sido recapturado até o início da noite de hoje.