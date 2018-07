Sistema de emissão de CNH foi normalizado, diz Serpro

Em alguns Estados, como São Paulo, outros serviços que dependiam dos sistemas do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) também foram afetados. Entre eles, a transferência de documentos e de veículos. De acordo com o Denatran, o problema foi detectado no início do dia. Técnicos do Serpro foram acionados para buscar uma solução. No início da noite de hoje (13), conforme informações do Serpro, o sistema voltou ao normal. Amanhã, portanto, todas as operações nos Detrans estarão normalizadas.

No Detran de SP, os serviços de emissão e renovação de carteiras de habilitação foram afetados. O órgão também não teve como concluir transferências de documentos ou de veículos ou comunicar a venda de automóveis. Em Brasília, apenas a emissão de carteiras de habilitação foram afetadas. No Rio de Janeiro, a falha no sistema não impediu a emissão de documentos de carros novos ou vendidos que passaram por vistorias. No entanto, foi prejudicada a emissão de Certificado de Registro de Veículo (CV), necessário para emplacamento, transferência de propriedade e transferência de município.

De acordo com informações do Serpro, a falha no sistema não afetou outros sistemas mantidos pelo órgão, como emissão de passaportes. O Serpro informou ainda que o banco de dados do Denatran não foi afetado. Inicialmente, a suspeita era de que o sistema tivesse caído em razão de sobrecarga. Mas a informação não foi oficialmente confirmada pelo Serpro ou pelo Denatran.

O Departamento Nacional de Trânsito não tinha estimativas de quantos documentos deixaram de ser emitidos e renovados. Também não dispunha de dados sobre operações de transferência de veículos frustradas pela falha no sistema. Em fevereiro do ano passado, um problema no sistema do Serpro em São Paulo paralisou o sistema de atendimento em órgãos de trânsito em vários Estados. Foram afetados os serviços de emissão de carteira de habilitação e emplacamento de veículos. O motivo da paralisação, naquele momento, foi a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade do órgão em São Paulo.

No mês seguinte, outra falha no sistema mantido pelo Serpro afetou a transmissão de declarações de imposto de renda e novamente impediu a emissão de documentos pelos Departamentos de Trânsito nos Estados. Na época, a assessoria de imprensa do Serpro informou que o centro de dados "apresentou falha no sistema de proteção contra variações de energia elétrica".