Sobe para 1.027 o total de casos de gripe suína no País

Com 457 doentes, o Estado paulista registra o maior número de casos. Os outros Estados com maior incidência de influenza A (H1N1) são Rio Grande do Sul, com 129, Rio de Janeiro, com 111, e Santa Catarina, com 56. Os principais locais de onde vieram os casos importados foram Argentina (359 casos), Estados Unidos (97) e Chile (61).

Hoje, foi confirmada a primeira morte causada pela influenza A (H1N1) em São Paulo: uma menina de 11 anos que morreu no dia 30, seis horas após dar entrada na emergência de um hospital particular. A criança era moradora de Osasco, na Grande São Paulo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde e o ministério.

Dinheiro

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou a liberação de mais R$ 2 milhões para a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul combater as doenças com maior propagação no inverno, entre elas a gripe suína. "É um reforço de recursos para que o Estado possa dar conta da maior demanda (por assistência) da época", disse ele, em cerimônia no Palácio Piratini, em Porto Alegre.

O secretário da Saúde, Osmar Terra, afirmou que a verba será usada no pagamento que o Estado faz aos hospitais, médicos e laboratórios pelo atendimento à comunidade, que sempre cresce nesta época do ano. "A gripe A H1N1 não aumenta a demanda por internações porque tem poucos casos graves, mas aumenta a demanda por consultas e exames", explicou.