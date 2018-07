Sobe para 14 número de mortos em acidente na BA

Segundo a PRF, 11 pessoas - o motorista do ônibus e dez passageiros - morreram no local do acidente e um viajante morreu logo após chegar ao hospital. Outras 18 vítimas ficaram feridas no acidente. Onze delas seguem internadas na unidade e quatro foram transferidas para o Hospital das Clínicas de Alagoinhas.

A colisão aconteceu pouco antes das 6h30 (horário local). Conforme a PRF, a retroescavadeira era transportada pela carreta, mas se desprendeu da carroceria do veículo numa curva e caiu na pista, atingindo o ônibus, da Viação Gontijo, que seguia no sentido contrário, fazendo a linha entre São Paulo e Paulo Afonso, no extremo norte da Bahia, com 38 passageiros.

De acordo com o delegado Jobson Lucas Marques, chefe da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Alagoinhas, onde o caso é investigado, a perícia feita na carreta constatou que o trator estava solto sobre a carroceria. O motorista do veículo, Jonison Lima Santos, residente em Alagoinhas, fugiu do local do acidente, mas se apresentou pouco depois num posto da PRF, de onde foi levado à delegacia do município, acompanhado por um advogado.

Santos foi ouvido por Marques e por agentes da unidade e detido em flagrante, por homicídio com dolo eventual. No depoimento, de acordo com o delegado, o motorista disse que é autônomo e admitiu que não checou se o trator estava bem fixado para o transporte, alegando que a função não era dele. De acordo com o delegado, os proprietários da empresa que contratou o transporte também serão ouvidos. O acidente interrompeu o tráfego nos dois sentidos da rodovia até o início da tarde. Segundo a PRF, apenas no início da noite o tráfego voltou a fluir normalmente no trecho em que a colisão ocorreu.

Mortos em ambulância

Em outro grave acidente registrado nesta segunda-feira nas rodovias baianas, quatro pessoas morreram carbonizadas após a ambulância na qual estavam capotar e pegar fogo na BR-324, altura de São Sebastião do Passé, no Recôncavo Baiano. O veículo, do Hospital Regional de Irecê, a 480 quilômetros a oeste de Salvador, transportava um menino de 4 anos para a capital baiana, para retirar um objeto que ele havia engolido acidentalmente. O acidente aconteceu por volta das 2h30.

O menino, Daniel Carvalho Fernandes, a mãe dele, Josiara Carvalho, de 20 anos, a técnica em enfermagem Arleide Pimenta e o motorista da ambulância, Marcelo Santos, morreram no local. Conforme a PRF, a suspeita é que Marcelo Santos tenha dormido ao volante.