Sobe para 215 total de casos de gripe suína no Brasil

Para todos os casos, estão sendo realizados busca e monitoramento das pessoas que estabeleceram contato próximo com esses pacientes. O número de casos suspeitos também subiu, de 184 anunciados ontem para 215. As amostras com secreções respiratórias dos pacientes estão em análise laboratorial. Foram descartados 560 casos até o momento. Os números se referem a informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 17 horas de hoje. Os casos identificados após esse horário serão contabilizados no boletim do dia seguinte.

O ministério informou que, devido ao volume de novos casos confirmados, as informações sobre o tipo de transmissão - se foi autóctone (ocorrida dentro do território nacional) ou caso importado - passarão a ser divulgada nas segundas, quartas e sextas-feiras. Até a última sexta-feira, o País tinha registrado 23 casos autóctones, todos com vínculo epidemiológico com pacientes procedentes do exterior. Por conta disso, o Ministério da Saúde considera que, até o momento, a transmissão no Brasil é limitada. De acordo com informações dos governos ou da Organização Mundial da Saúde (OMS), 95 países têm casos confirmados e divulgados da doença.