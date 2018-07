Sobe para 27 mil o número de desalojados no Paraná

Os municípios mais atingidos foram Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Corbélia, Marquinho, Prudentópolis e Salto do Lontra. Em Corbélia e em Prudentópolis, locais onde foram registrados os maiores prejuízos, o governo do estado deve decretar estado de emergência. Até o momento o governo estadual entregou 300 bobinas de lona para essas localidades.

"As prefeituras, com os apoios dos coordenadores regionais da Defesa Civil, estão concentradas para registrar as ocorrências e nos encaminhar; assim, conseguimos identificar as necessidades reais de cada município e ver se atingem os critérios determinados pelo governo federal para que se possa decretar situação de emergência", disse o chefe da Divisão de Defesa Civil, tenente coronel Edemilson Barros.

Com o decreto, a prefeitura passará a contratar serviços emergenciais com menos trâmites burocráticos e terá facilidade no acesso a recursos para a recuperação da cidade e ao repasse de telhas, cobertores, colchões, colchonetes. As famílias mais necessitadas têm prioridade no atendimento.