Sobreviventes do Concordia lembram aniversário de 1 ano de naufrágio

Um barco transportava os visitantes perto de onde o navio de 290 metros de comprimento atingiu rochas ao lado da ilha toscana, onde ainda se encontra agora.

Eles jogaram flores no mar e assistiram um guindaste levar até a água parte de uma rocha que foi retirada do casco e foi esculpida em um memorial, adornada com uma placa.

O barco soou a buzina 32 vezes para saudar os mortos.

"Depois de um ano, ainda estamos traumatizados", disse Violet Morreau, um sobrevivente da França, que estava na área de restaurante com 10 membros da família em 13 de janeiro de 2012, quando o navio, que transportava cerca de 4.200 pessoas, bateu nas rochas.

A multidão fez um minuto de silêncio e um padre católico rezou uma missa.

O capitão do navio, Francesco Schettino, enfrenta acusações de homicídio culposo, causando um naufrágio e abandonando o navio. Os promotores dizem que ele causou o acidente navegando muito perto da costa, em uma tentativa de "saudar" a ilha.

Ele argumenta que conseguiu evitar um desastre pior por dirigir em águas rasas após o impacto para ajudar a operação de resgate.

Investigações concluíram e os promotores planejam apresentar um pedido até o final de janeiro para indiciar o comandante e até oito outros. Um juiz irá, então, decidir se há provas suficientes para o julgamento.

Equipes de resgate estão trabalhando na reflutuação do navio, no que seria a maior operação do tipo da história. A empresa dos EUA Salvage Titan, disse no sábado que o navio seria removido até setembro, no mais tardar.