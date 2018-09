Solapamento interdita faixas de rua em SP Um enorme solapamento foi aberto na madrugada de hoje em duas faixas da rua João Teodoro, no sentido bairro-centro antes do cruzamento com a avenida do Estado, no Bom Retiro, região central da cidade de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as faixas da esquerda e central da João Teodoro foram bloqueadas, porque ocorre no local vazamento de água e gás. Engenheiros da Subprefeitura da Mooca foram acionados, pois a abertura do solapamento pode ter afetado a estrutura de um prédio ao lado. A CET programou um desvio para o motorista que se encontra na região, pela rua Monsenhor de Andrade e pela rua do Gasômetro, acessando a avenida Mercúrio, que atravessa a avenida do Estado.