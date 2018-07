Sony corre mais riscos que Panasonic com queda de consumo--Fitch A Panasonic tem mais chances do que a rival Sony de sobreviver a queda do consumo de eletrônicos no Japão por causa de sua divisão de aparelhos sem glamour, mas estável, de máquinas de lavar e geladeiras, disse a agência de classificação de crédito Fitch nesta sexta-feira.