SP entra no 'top 10' do mundo da moda, indica pesquisa

A cidade conquistou a oitava posição no ranking internacional de polos mais influentes do setor, sendo que a disputa era com concorrentes de peso, como Milão, Nova York, Paris e Roma, as líderes absolutas nesse quesito. Em 2008, São Paulo ostentou a 33ª colocação, o que significa evolução de 25 posições no intervalo de 12 meses. A moda do Rio também ''evoluiu''. Em 2009, o Rio ocupou a 18ª posição, sendo que no ano passado a cidade estava no 30º lugar no ranking.

O critério de classificação, de acordo com a GLM, com sede nos Estados Unidos, é a ?frequência, contexto e aspecto? com que a moda é retratada na mídia mundial, seja impressa ou eletrônica. A pesquisa foi divulgada anteontem e a entidade afirma que analisa todas as publicações, incluindo blogs. ?As palavras e as frases são registradas?, explica, ?formando um indicador de grandeza numérico?.

O privilégio de aparecer entre os dez primeiros colocados da moda também foi vivido por Hong Kong. Outra grande novidade do ano 2009 foi Milão (Itália) ter ocupado a liderança, ultrapassando Nova York após um reinado de cinco anos. Barcelona (Espanha) e Miami (EUA) deixaram o topo da lista, segundo a publicação da GLM. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.