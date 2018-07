SP faz 1ª internação compulsória de usuário de drogas Um morador de rua de 25 anos foi o primeiro dependente químico a ser internado de forma compulsória no Estado de São Paulo desde 21 de janeiro, quando foi montado um plantão judiciário no Centro de Referência em Álcool, Tabaco e outras Drogas (Cratod), na Luz, região central da capital paulista, para agilizar as internações. O dependente químico recebeu atendimento no Cratod nessa quinta-feira, 23.