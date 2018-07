Suspeita de fraude motivou fim do reajuste da Zona Azul O secretário municipal de Transportes, Alexandre de Moraes, suspendeu hoje o reajuste do preço da folha de Zona Azul por conta da suspeita de retenção do repasse de folhas por parte das distribuidoras. Moraes determinou a abertura de uma sindicância para apurar o caso. Após o anúncio do aumento da tarifa, em maio deste ano, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) elevou de 228 mil para 359 mil o repasse mensal de talões para as distribuidoras. "Isso demonstra que não há nenhuma razão para que não se venda o talão inteiro ou que falte folha avulsa de Zona Azul, o que nos leva a crer que há indícios de represamento dos talões", explicou Moraes.