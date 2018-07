Suspeito de tráfico carregava droga em carro da Receita

Eles foram flagrados por agentes federais em outubro do ano passado. Dois suspeitos que haviam saído com a droga de Ponta Porã (MS) encontraram-se com o terceiro acusado em um posto em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, para entregar a maconha. Quando os policiais chegaram ao local, viram que um dos carros em que estava parte da droga era a caminhonete de placa ANH-5471, com o logotipo da Receita nas portas.

Os agentes verificaram a placa e constataram que o veículo pertencia à Delegacia da Receita Federal (DRF) em Foz do Iguaçu (PR). De acordo com a denúncia do MPF, os policiais ligaram para o posto e receberam a resposta de que a caminhonete apreendida com a droga estava "estacionada no pátio" da Receita.

A princípio, os responsáveis pelas investigações acreditaram que o veículo era clonado. Durante as investigações, porém, a própria DRF de Foz do Iguaçu confirmou à Polícia Federal e à Procuradoria da República que o veículo usado pelos traficantes era legítimo, mas que estava "fora de uso desde o início do mês de agosto de 2010".

Agora, o MPF solicitou à Justiça Federal que determine a apuração do furto da caminhonete e de como ela foi parar em Ponta Porã, a mais de 500 quilômetros de Foz do Iguaçu, para ser abastecida com a droga. O Ministério Público ainda pediu à Justiça Federal rigor nas penas por causa da "ousadia dos acusados em utilizar veículo com o logotipo da Receita Federal e placa da União, para o tráfico de 794 kg de maconha". Os suspeitos devem aguardar julgamento presos na Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana da capital, para onde foram levados após o flagrante.