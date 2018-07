Suspeitos de participar de crime são presos no PR A investigação sobre a morte da estudante Louise Sayuri Maeda, 22 anos, está próxima de uma solução. A polícia prendeu hoje duas colegas de trabalho que atuavam com Louise em uma iogurteria localizada no Shopping Mueller, na capital paranaense. O corpo dela foi encontrado na última sexta-feira. Ela estava desaparecida desde o dia 31 de maio.