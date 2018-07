Tancinha chora quando Apolo fala sobre a relação dela com Beto em 'Haja Coração'

Tancinha chora quando Apolo fala sobre a relação dela com Beto

Segunda-feira, 27 de junho

Tancinha acusa Beto de querer se aproveitar dela. Shirlei corre para pegar o ônibus e perde um pé de seu sapato. Felipe observa Shirlei, mas não consegue alcançá-la para devolver o calçado. Beto declara seu amor por Tancinha. Tancinha confessa a Francesca que ama Apolo, mas gostou do beijo de Beto. Beto repreende Tamara por ela ter pulado do teto da boate e a ameaça. Fedora e Leozinho voltam de sua lua-de-mel. Beto comenta com Henrique que talvez Tamara não esteja tomando sua medicação. Tancinha chora quando Apolo fala sobre a relação dela com Beto.

Beto fica surpreso ao ver que Tancinha e Apolo reataram o noivado

Terça-feira, 28 de junho

Apolo pede perdão a Tancinha por ter desconfiado dela, e ela se sente culpada. Carmela escuta Tancinha dizer a Francesca que beijou Beto. Francesca consegue convencer Tancinha a não contar para Apolo sobre o beijo que Beto lhe deu. Aparício pede a Enéas que consiga o currículo de Giovanni para indicá-lo a um amigo. Bruna desconfia que Giovanni esteja namorando Camila. Beto fica surpreso ao ver que Tancinha e Apolo reataram o noivado.

Bruna surpreende Giovanni ao questioná-lo sobre Camila

Quarta-feira, 29 de junho

Tancinha diz a Apolo que Beto está à procura de Carmela. Carmela conta a Beto que Tancinha gostou de seu beijo. Giba não aparece na apresentação à imprensa e Adriana decide colocar Apolo como piloto. Apolo tem um ótimo desempenho na pista, mas o público acredita que foi Giba quem dirigiu o carro. Bruna vê Giovanni com Camila. Rebeca recebe flores de Pedro Bertolucci. Penélope pergunta a Tamara se ela interrompeu seu tratamento. Bruna surpreende Giovanni ao questioná-lo sobre Camila.

Giovanni deixa claro para Bruna que está apaixonado por Camila

Quinta-feira, 30 de junho

Bruna diz a Giovanni que não acredita na mudança de Camila. Apolo garante a Giba que dirigiu o carro a pedido de Adriana. Francesca aconselha Tancinha a refletir antes de assumir um compromisso com Apolo. Bruna finge para Camila que é sua amiga, para se aproximar de Giovanni. Adriana demite Apolo. Aparício planeja com Enéas estragar o jantar de Rebeca com Pedro. Giovanni deixa claro para Bruna que está apaixonado por Camila. Apolo descobre que Giba foi a uma festa na noite anterior à apresentação para a imprensa.

Apolo agride Giba

Sexta-feira, 1º de julho

Henrique cede ao pedido de Penélope e decide dar um tempo em seu relacionamento. Adônis gasta o dinheiro que Nair lhe deu para pagar os estudos. Durante um passeio no litoral, Bruna ameaça contar toda a verdade para Camila, e Giovanni volta para São Paulo. Bruna tenta convencer Camila de que Giovanni a está enganando. Rebeca se assusta quando Pedro lhe diz que doará uma grande quantia de seu dinheiro. Aparício sabota o vinho de Rebeca e atrapalha o jantar da ex-namorada com Pedro. Carmela descobre que Adônis finge para seus amigos que é rico. Carol avisa a Afonso que ele precisa ser internado. Apolo agride Giba.

Teodora flagra Aparício questionando Rebeca sobre o beijo

Sábado, 2 de julho

Apolo mostra a Adriana uma foto de Giba em uma festa. Giovanni diz a Bruna que se afastará de Camila. Adriana demite Giba e readmite Apolo como mecânico. Leozinho avisa a Dinamite que não conseguirá atentar contra Fedora. Rebeca descobre que ficou dopada na noite do jantar e desconfia de Aparício. Francesca se emociona quando Giovanni lhe conta que foi chamado para fazer entrevista em uma empresa de tecnologia. Teodora flagra Aparício questionando Rebeca sobre o beijo que lhe deu na noite anterior.