Táxis que operam em Cumbica terão 'tablets'

Nos tablets, passageiros vão poder pesquisar sobre onde ir em São Paulo, como museus, restaurantes e parques, além de ter informações sobre o clima e mapas da cidade. Números de telefone importantes também estarão disponíveis.

Conectado à central da Guarucoop, o GPS do tablet ajudará no envio de informações sobre o trânsito, ajudando os motoristas a desviar de congestionamentos e até a fazer uma previsão de quanto tempo levará até determinado ponto da cidade, como as Avenidas Paulista ou Luís Carlos Berrini, por exemplo. Todas as informações estarão disponíveis em inglês e espanhol, garante a prefeitura de Guarulhos.

Com preço tabelado, os táxis do aeroporto ficaram mais caros desde junho - houve um reajuste de 9,85% no preço das corridas. Com isso, uma viagem do aeroporto para Pinheiros, na zona oeste, passou para R$ 130,23. Antes, o mesmo trajeto era feito por R$ 118,55. Os motoristas continuam proibidos de cobrar bandeira 2 (mais cara do que a 1, praticada à noite, na madrugada e nos fins de semana) ou cobrar pelo transporte de malas.

A prefeitura de Guarulhos informou que o aumento teve por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o valor do combustível. A tabela dos táxis aumentou mais do que a dos veículos de rua porque, segundo a administração, o último reajuste para os veículos do terminal foi em março de 2010 - e para os de rua, em 2011.

No mesmo mês, a pedido do Ministério Público Federal (MPF), a frota do aeroporto passou de 653 carros para 733. Segundo o procurador da República Matheus Baraldi Magnani, as filas para pegar táxi em Cumbica são inaceitáveis. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.