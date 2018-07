Telefônica terá de apresentar plano de garantia à Anatel A Telefônica deverá elaborar um plano de garantia em relação à disponibilidade do serviço de banda larga Speedy, a ser entregue à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em até 30 dias. Esse plano deve conter medidas de planejamento de contingência, gerenciamento de mudanças, implementação de redundância de redes e sistemas críticos, planejamento operacional e cronograma correspondente, como explica a Telefônica em comunicado divulgado hoje. Ontem, a Anatel determinou a suspensão temporária das vendas do Speedy em razão dos apagões do serviço.