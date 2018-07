Tempo favorece colheita de milho; plantio da 2a safra começa em MT

Até a última sexta-feira, 6 por cento da área com milho do centro-sul havia sido colhida, um avanço de dois pontos ante a semana anterior e contra 5 por cento na mesma data do ano passado.

"Com condições de clima favorável, principalmente nos Estados do Sul, os trabalhos puderam avançar com maior rapidez", afirmou a Céleres em relatório.

A consultoria observou que os relatos de produtividade das lavouras colhidas indicam resultados bastante heterogêneos, mas há reportes de produtores colhendo mais de 200 sacas por hectare, rendimento bem acima da média nacional.

No ano passado, a média nacional de produtividade na primeira safra do cereal ficou abaixo de 85 sacas por hectare.

Em meio ao início de uma safra que deve se aproximar do recorde da temporada passada, a Céleres observa que "o mercado doméstico do milho segue muito lento devido à queda sazonal do preço nesse início de colheita".

De acordo com a consultoria, os vendedores querem cerca de 1 real por saca acima da oferta de compradores, o que está travando muitos negócios.

PLANTIO DA SEGUNDA SAFRA

O Estado de Mato Grosso já iniciou o plantio da segunda safra de milho, porém os trabalhos ainda estão em ritmo "bem lentos, já que os produtores estão com a colheita de soja em andamento", notou a consultoria Clarivi, em outro relatório nesta segunda-feira.

Até agora, produtores semearam 2,8 por cento da área total estimada no Estado, que rivaliza na produção da segunda safra com o Paraná.

"Espera-se que o clima contribua para a evolução da safra de milho verão e inverno nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste", disse a Clarivi, que citou previsão trimestral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) favorável ao cereal no período.

(Por Roberto Samora)