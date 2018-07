TJ-SP mantém bloqueio de bens de dono de Porsche O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a decisão de bloquear os bens do engenheiro Marcelo Malvio de Lima, de 38 anos, motorista do Porsche que se envolveu no acidente que matou a advogada Carolina Menezes Cintra Santos, de 28, em julho deste ano no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.