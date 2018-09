Tráfego entre PE e AL será liberado em 15 dias O tráfego na Rodovia BR-101, principal ligação entre os Estados de Pernambuco e Alagoas e que foi afetada pelas chuvas, será liberado em 15 dias, segundo previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Denit). Já as duas pontes sobre a BR-101 que foram arrancadas pela correnteza, serão entregues em 180 dias. A ponte que estava sendo erguida sobre a nova pista da rodovia e que teria 100 metros de extensão, será reerguida com 150 metros.