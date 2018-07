Tráfego lento em pontos do Sistema Anchieta-Imigrantes O tráfego está lento no trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, entre os quilômetros 56 e 51 devido ao excesso de veículos, informa a concessionária Ecovias. Na via Anchieta, há lentidão na altura do quilômetro 29. Para amenizar o impacto do excesso de veículos no local, a Ecovias implanta a Operação Planalto - entre os quilômetros 30 e 23, o motorista utiliza a pista marginal e os dois sentidos da pista central da rodovia Anchieta em direção à capital. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 2x8. A descida é feita pela pista sul da via Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza duas pistas da rodovia dos Imigrantes e uma pista da Anchieta. Na última hora, 6 mil 360 veículos subiram a serra, rumo ao ABC e à capital paulista. Dos 190 mil veículos que passaram pelo sistema Anchieta-Imigrantes em direção à Baixada Santista neste fim de semana, 129 mil 836 já retornaram.