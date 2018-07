Tráfego melhora nas principais estradas de SP A situação nas principais estradas que ligam a capital paulista ao litoral e interior do Estado está tranqüila. Apenas na rodovia Régis Bittencourt o motorista enfrenta uma lentidão no trecho de serra, na altura de Miracatu e Juquitiba, mas sem pontos de parada. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que durante a tarde reuniu longas filas de engarrafamento, a circulação está normal. De acordo com a Ecovias, desde o início da noite não há trechos de lentidão. O sistema opera no esquema 2 por 8, no qual as pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta dão acesso à capital e a sul da Anchieta, à região da Baixada Santista, no litoral.