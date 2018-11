Trânsito para o litoral de SP deve crescer durante o dia

Durante a tarde de ontem, o grande movimento de veículos chegou a causar 30 km de lentidão na Rodovia dos Imigrantes e levou a concessionária a adiantar para ontem o início da Operação Descida, quando só a pista norte da Imigrantes fica liberada para o tráfego rumo à capital paulista. O esquema funcionou das 12h às 17h20 de ontem e deve recomeçar às 10h de hoje.

Segundo a concessionária, cerca de 98 mil carros já passaram pelo sistema rumo ao litoral. Estimativa da Ecovias mostra que para o ano-novo devem trafegar pelas rodovias de 480 mil a 680 mil veículos viajando em direção às praias da Baixada Santista.

Rodovias

As demais rodovias que ligam a cidade de São Paulo ao interior do Estado e ao litoral norte de São Paulo ainda apresentavam tráfego normal nesta manhã. Segundo previsão das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual e das concessionárias, a previsão é a de que o movimento de carros comece a aumentar a partir do meio da tarde de hoje e fique mais complicado amanhã.