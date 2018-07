Três morrem em operações da PM no Rio Três homens morreram e dois foram presos durante operações da Polícia Militar hoje em algumas comunidades do Rio de Janeiro, de acordo com informações da PM. Na madrugada desta quinta-feira, durante operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope), na Favela do Rola, Santa Cruz, segundo a Polícia Militar, três suspeitos morreram. Foram apreendidas duas pistolas, um fuzil, R$ 4 mil e drogas ainda não contabilizadas.