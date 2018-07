Três morrem na volta do feriado nas estradas do Rio Três pessoas morreram e seis ficaram gravemente feridas hoje, em dois acidentes em estradas do Rio na volta do feriado prolongado. Com isso, a Polícia Rodoviária Federal passou a registrar no Estado 74 acidentes, com 26 feridos e três mortos durante o feriado. O balanço oficial será divulgado amanhã. No ano passado foram computados 142 acidentes, com 80 feridos e oito mortos. Hoje o primeiro caso aconteceu durante a madrugada na Rodovia Rio-Santos, na altura de Itacuruçá (Costa Verde). O motorista de um Corsa, Marcos Costa Pereira, de 35 anos, que viajava em direção a Santos, teria perdido a direção e invadido a pista contrária, batendo de frente com uma picape Strada. Pereira e três ocupantes da Picape - o motorista Márcio Gomes da Silva, de 38 anos, e seus acompanhantes, Paulo César dos Santos Abraão, 39, e Ana Paula Silva, 26, foram internados em estado grave e três pessoas que não haviam sido identificadas até o começo da tarde também foram hospitalizadas. Em outro acidente, duas pessoas morreram depois que o Siena em que estavam caiu no Rio Guandu, às margens da antiga Rodovia Rio-São Paulo, altura do número 200. Eles também não haviam sido identificados pela polícia. Bombeiros fizeram buscas no rio, na tentativa sem sucesso de buscar outras vítimas do acidente.