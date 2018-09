Três pessoas são mantidas reféns em banco em Mato Grosso

Três pessoas continuavam reféns de um assaltante dentro de uma agência bancária, na cidade de Campo Verde, em Mato Grosso, por volta das 14 horas desta terça-feira, 6. Segundo informações da polícia militar, às 13h45 o bandido liberou uma senhora de 54 anos. Ela não tem ferimentos e passa bem, segundo a polícia. O bandido invadiu a agência da Avenida Brasil, no centro da cidade, por volta das 7h30. Ele rendeu os gerentes, a faxineira e o vigia do banco, dando vários tiros para o alto. De acordo com a polícia, o alarme do banco acionou os policias, que rapidamente cercaram o prédio. Equipes do Batalhão de Operações de Policiamento Especializado (Bope) da Polícia Militar, do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil, além de uma equipe da Coordenadoria Integrada de Patrulhamento Aéreo (Ciopaer) estão negociando com o criminoso, que pede R$ 50 mil em dinheiro, um carro e uma via de fuga para liberar os demais reféns.