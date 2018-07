TV paga cresce 1,7% em novembro sobre outubro--Anatel

No acumulado de 12 meses até novembro, a expansão foi de 28,3 por cento.

Com isso, o país passa a ter cerca de 15,9 milhões de domicílios com TV por assinatura, o equivalente a quase 27 por cento das residências brasileiras, segundo a Anatel.

A NET/Embratel permanece na liderança do mercado brasileiro, com cerca de 8,4 milhões de assinantes em novembro. Em segundo lugar aparece a SKY/Directv, com quase 5 milhões de clientes.

A Oi, com uma base de 705,4 mil clientes, e a Telefônica, com 598,8 mil assinantes, aparecem depois.

(Reportagem de Leonardo Goy)