Umidade deixa dia chuvoso em parte do país

Hoje o tempo estará instável com risco de temporais entre o Rio, Minas, norte de Goiás e Distrito Federal, faixa norte do Mato Grosso, Tocantins, oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, centro-sul do Pará, norte de Rondônia, Acre, Amazonas e Roraima, devido à presença de um canal de umidade que influenciará o tempo nestas áreas.

Entre o sul de Goiás, parte do Triângulo Mineiro e o norte de São Paulo, a chuva ocorrerá pela manhã, diminuindo as chances no decorrer do dia. No nordeste e leste de São Paulo a chuva ocorrerá de forma mais fraca e isolada. O sol predominará em grande parte da Região Sul e do Mato Grosso do Sul e haverá pouca nebulosidade nas demais áreas de São Paulo, do Mato Grosso do Sul e do sul do Mato Grosso.

Variação de nuvens e pequena possibilidade de pancada de chuva localizada a partir da tarde no norte do Pará, Amapá, no noroeste do Maranhão, no sul da Bahia e no extremo nordeste de Minas. Na divisa entre Minas e o centro-norte do Espírito Santo, as pancadas de chuva ocorrerão a partir da tarde com risco de chuva forte.

O tempo fica instável com sol e chuva fraca e passageira na faixa leste da Bahia. Nas demais áreas do Nordeste do país o sol aparece com variação de nuvens. A temperatura estará mais amena no Rio Grande do Sul.