Unger: Amazônia é centro da atenção do País pela 1ª vez O ministro de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, disse em reunião do fórum de governadores em Belém (PA) que pela primeira vez na história a Amazônia ocupa o centro da atenção nacional . "A nação anseia por uma reconciliação profunda e duradoura e de desenvolvimento e preservação". Para ele, o maior problema é que "estamos muito aquém de onde devíamos estar, tanto em iniciativas de preservação como de desenvolvimento". Mangabeira Unger disse ainda que o Ministério tem propostas de iniciativas em sete áreas para promover a reconciliação entre desenvolvimento e preservação. As áreas se referem a incentivos para iniciativas economicamente viáveis, promoção de práticas cooperativas, transporte e capacitação de recursos humanos, entre outras.