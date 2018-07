Vacinação contra a gripe tem início neste sábado

A campanha tem como alvo idosos a partir dos 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 2 anos, grávidas em qualquer período da gestação, população indígena, presidiários e pacientes com comorbidades, mediante indicação médica, além dos profissionais que trabalham nas unidades de saúde que oferecem a imunização.

As crianças que serão vacinadas pela primeira vez deverão tomar duas doses, com intervalo de 30 dias. Aquelas que já receberam uma ou duas doses da vacina no ano passado deverão receber apenas uma este ano. Os demais receberão dose única. Quem tem alergia à proteína do ovo ou já sofreu reações adversas ao receber doses anteriores da vacina - ou a um dos componentes - deve ter cautela e consultar um médico antes de ir ao posto de vacinação.

Segundo dados do Ministério da Saúde, 84% do público-alvo foi vacinado em 2011. Com isso, os óbitos pelo vírus influenza H1N1 caíram 64%. Ao todo, 53 mortes foram confirmadas, número bem menor em comparação às 148 ocorridas em 2010. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.