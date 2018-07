Vai a 119 total de cidades de Minas em emergência Subiu hoje de 110 para 119 o número de cidades mineiras em situação de emergência em consequência das fortes chuvas que atingem a região, desde setembro do ano passado, segundo boletim da Defesa Civil do Estado. De acordo com o órgão, 163 municípios foram atingidos pelas chuvas de alguma forma, prejudicando mais de 800.000 pessoas. Desse total, 87.200 continuam desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e outros 9.084 permanecem desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. Segundo informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a previsão do tempo para o Estado hoje é de muitas nuvens e pancadas de chuva.