Varredores paralisam atividades na zona norte de SP

Cerca de 1.500 funcionários que trabalham na varrição das ruas da zona norte de São Paulo paralisaram suas atividades na manhã desta terça-feira, 13, em protesto pelo não-pagamento dos vales refeição e alimentação. Os bairros mais atingidos foram Freguesia do Ó, Casa Verde, Limão, Santana, Cachoeirinha, Vila Guilherme e Vila Maria, segundo a assessoria do Siemaco. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação e Limpeza Urbana de São Paulo (Siemaco), a empresa terceirizada Paulitec, que presta serviços à Prefeitura, deveria ter feito o pagamento dos benefícios na última quinta-feira, 8, junto com o pagamento dos salários. As demais regiões da cidade não são atingidas pela paralisação, segundo informações do sindicato. A Paulitec deve marcar uma reunião ainda nesta manhã com representantes da categoria para discutirem o pagamento dos benefícios e o fim da paralisação, segundo o Siemaco.