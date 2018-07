Via da Linha 7-Rubi da CPTM é liberada em SP Uma via da Linha 7-rubi é liberada e os trens começam a circular nos dois sentidos após quase cinco horas de interdição. Por volta das 8h30 desta sexta-feira um problema com queda de energia elétrica interrompeu a circulação dos trens. Conforme informações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), as composições voltaram a operar por volta das 13 horas e a previsão para que a outra via da Linha 7 volte a funcionar é para as 17 horas.