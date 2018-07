Vice-presidente do BCE diz que FMI precisa de mais recursos

Os ministros das Finanças da zona do euro eleveram na sexta-feira a capacidade dos dois fundos de resgate da região de 500 bilhões para 700 bilhões de euros depois de muitos países do G20 terem exigido uma maior proteção à zona do euro para destinarem mais recursos ao FMI.

"Esses recursos serão para os fundos gerais do FMI, não para um fundo específico ou para determinada conta para a Europa", disse Constancio após um encontro em Copenhagen de ministros das Finanças da União Europeia e presidentes de bancos centrais.

(Por Jan Strupczewski e Dan Flynn)