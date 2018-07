Visita de Madonna a favela mobiliza 60 policiais no Rio

Acompanhada pelo namorado Brahim Zaibat, o filho Rocco e seguranças particulares, a artista assistiu a apresentações musicais e circenses. Mas, para evitar o assédio da imprensa, o local foi cercado por lonas plásticas e banners.

Crianças curiosas com a presença da cantora tiveram que deitar no chão para espiá-la entre as frestas. O isolamento provocou vaias dos moradores. Mesmo com o forte calor que fez no Rio, Madonna usava roupa preta, lenço e chapéu. Ela ficou cerca de uma hora na favela.