Voo 447: navios estão no local de destroços, diz Marinha O diretor da Comunicação Social da Marinha, contra-almirante Domingos Sávio Nogueira, disse hoje que três navios mercantes de bandeira holandesa e francesa já estão na área apontada pelos radares dos aviões da Aeronáutica, em busca dos destroços do avião da Air France que fazia o voo AF 447, do Rio de Janeiro a Paris. "Até o momento, não temos confirmação dos navios mercantes de terem avistado nenhum objeto no mar e essa identificação é a prioridade", disse. Hoje à tarde, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, confirmou que destroços encontrados na região são da aeronave desaparecida.