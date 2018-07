Voo 447: pilotos da Air France ameaçam parar, diz jornal

O sindicato manifestou indignação porque a direção da Air France "não tomou a decisão de imobilizar (em terra) os A330 e A340 ainda não equipados com os novos modelos de sensores". Além disto, a entidade ressalta que a substituição total dos ''pitots" é prevista apenas para "as próximas semanas". Questionada pelo "Le Monde", a direção da Air France alegou que atualmente substitui os ''pitots'' (três por avião) de 15 aeronaves A330 e 19 do modelo A340. Problemas nos sensores são indicados pelos investigadores como uma das possíveis causas do acidente com o A330 que fazia o voo 447 do Rio de Janeiro a Paris. O avião decolou no dia 31 de maio levando 228 pessoas a bordo e caiu no Oceano Atlântico.