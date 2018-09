Wall Street consegue recuperação final liderada por HP As bolsas de valores norte-americanas protagonizaram uma forte virada no final da sessão desta terça-feira após resultados melhores que o esperado da fabricante de computadores Hewlett-Packard (HP) ofuscarem as preocupações de mais perdas do Citigroup e outros bancos. O índice Dow Jones teve alta de 1,83 por cento, a 8.424 pontos. O Standard & Poor's 500 subiu 0,98 por cento, a 859 pontos. O Nasdaq teve leve avanço de 0,08 por cento, a 1.483 pontos. As ações oscilaram entre o território positivo e negativo durante toda a sessão. A HP ajudou o Dow a se erguer após o resultado da fabricante de computadores ressaltar a sua resistência frente à crise econômica. A HP saltou quase 15 por cento. "Existe otimismo de que essas baixas estão se mantendo e então nós temos algumas oportunidades de altas aqui", afirmou Richard Sparks, analista sênior da Schaeffer's Investment Research. "Não temos boas notícias além da Hewlett Packard." As ações do Citigroup caíram 6 por cento para 8,36 dólares, atingindo o menor patamar em 13 anos, com preocupações de que o plano de cortar 52 mil empregos pode não ser o suficiente para que o segundo maior banco dos Estados Unidos retome a saúde financeira.