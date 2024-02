Aprofundando. Seja em regimes federativos, seja em regimes unitários, os governos centrais dos países que têm melhor desempenho educacional se concentram em quatro funções: monitorar a educação, com base em sistemas de informação e instrumentos de avaliação; sugerir padrões de qualidade a serem atingidos; estimular a inovação, seja para validar ideias por meio de experimentos controlados, seja para financiar a expansão de modelos comprovadamente eficazes; e, finalmente, para financiar programas voltados para lidar com questões como equidade, minorias e emergências.

Mas, afinal, o que está errado com a proposta do PNE 2024-2034? A resposta simples pode parecer arrogante, mas é honesta: tudo. A ideia, as propostas e a forma assembleísta de condução. A ideia é uma colcha de retalhos sem prioridade ou exequibilidade. As propostas são genéricas ou meramente quantitativas – sem qualquer evidência de que sua implementação irá melhorar a qualidade, a eficiência ou a equidade. A mais perigosa é a de criar um “sistema nacional de educação”, retirando a responsabilidade de quem decide e substituindo-a por conselhos que não respondem a ninguém pela consequência de seus atos. A forma assembleísta de condução pretende substituir a democracia representativa pela “democracia participativa” e, depois, forçar o Parlamento a engolir as propostas goela abaixo, em nome do consenso e da participação.

Existem alternativas? Sim. Não se trata de fazer um plano melhor ou de maneira diferente. O que cabe ao governo federal fazer está resumido no sexto parágrafo deste artigo. Se o governo federal se limitasse às funções típicas e adequadas a um governo central e as implementasse de maneira competente, a educação no Brasil poderia dar um gigantesco salto de qualidade. Bastariam competência e vontade – associadas a uma forte dose de humildade para ouvir a voz das evidências a respeito do que pode funcionar e do que funciona na educação.

Assim, resta a esperança de que forças democráticas possam mudar os rumos do debate. Se devidamente mobilizado, o Congresso Nacional teria instrumentos legislativos adequados para indicar caminhos ao governo federal. Ou, ao menos, para evitar a aprovação de mais um inócuo PNE. O problema é que as alternativas ao sindicalismo corporativista são frágeis, o empresariado urbano apoia a maioria das ideias deste PNE e o empresariado rural ainda não disse a que veio, exceto que está contra a orientação ideológica.

Espaços para discussão de ideias, como este, são cada vez mais restritos. O que esperar de um debate sobre esses temas, ainda mais num ano eleitoral?