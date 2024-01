Compensar emissões não é o mesmo que remover o carbono, diferença que nem sempre é evidente para todos os atores sociais. Enquanto a remoção se dá por mecanismos tecnológicos e práticas de retirada do gás carbônico da atmosfera, a compensação acontece por meio de esquemas financeiros através dos quais indivíduos, empresas e governos apoiam projetos ambientais para equilibrar as próprias emissões. Na realidade, os dois modelos buscam equiparar emissões provenientes de processos naturais ou industriais completamente diferentes, invertendo a lógica do princípio do poluidor-pagador para pagador-poluidor, no intuito de não reduzi-la diretamente.

Uma das principais formas de remoção é por meio das florestas. O problema é que, de acordo com relatório publicado em 2021 pela ActionAid Internacional, não há terra suficiente no mundo que possa ser destinada ao plantio de todas as florestas necessárias para a compensação das emissões prometidas por empresas, corporações e governos.

O levantamento afirma que a capacidade de reabsorção do carbono atmosférico pelas florestas está superestimada e que não há árvores suficientes para fazer toda a compensação necessária. Mesmo que houvesse uma maximização total do número de árvores, elas só conseguiriam dar conta de capturar o carbono relativo a uma década das taxas atuais de emissão de gases. Plantar árvores não pode ser sinônimo de passe livre para poluir o mundo.

A queima de combustíveis fósseis, as mudanças de uso do solo e a agropecuária intensiva são os principais agentes causadores da crise climática em todo o planeta. O Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg) indica que as mudanças de uso da terra, puxadas pelo desmatamento para abertura de novas áreas para agropecuária e especulação imobiliária, são historicamente as principais responsáveis pelas emissões no Brasil, representando 46% do total em 2020, seguida por 27% da agropecuária. A soma mostra que o agronegócio foi responsável por 73% das emissões no País nesse período.

Ao mesmo tempo, os grupos que menos contribuem para o aumento da temperatura no planeta – povos originários, camponeses e comunidades urbanas periféricas e tradicionais – são justamente os que mais sofrem as consequências diretas da crise climática e das soluções criadas em nome do enfrentamento da crise.